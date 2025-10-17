時事民調：高市內閣支持率43%，獲年輕與保守族群期待

Newsfrom Japan

時事通訊社於10日至13日進行的10月民意調查顯示，若自民黨總裁高市早苗當選首相，對新內閣「支持」的比例為43.8%，大幅高於「不支持」的23.0%。「不清楚」的比例為33.3%。

最近幾屆政府上任時的支持率，2021年10月岸田內閣為40.3%，2024年10月石破內閣為28.0%。這顯示日本憲政史上首位女性首相的誕生，獲得了相當程度的期待。

從年齡層來看，高市在新內閣在年輕族群中人氣較高，18至29歲的支持率為58.0%，30多歲的支持率為51.5%。從政黨支持來看，除了自民黨支持者（66.4%）之外，參政黨（71.4%）、日本保守黨（72.7%）的支持度也極高，顯示她獲得了保守派的強力支持。

高市將合作的日本維新會和國民民主黨的支持者，分別有38.1%和56.8%表示支持新內閣。另一方面，退出聯合政權的公明黨支持者中，有40.6%表示不支持，高於支持的15.6%。立憲民主黨支持者中，支持高市的比例也僅有16.3%。

政黨支持率方面，自民黨較上月增加2.6個百分點，以19.7%位居首位。第二名的參政黨減少1.1個百分點至4.8%，但連續三個月成為在野黨龍頭。立憲民主黨減少1.1個百分點至4.2%，國民民主黨增加0.4個百分點至3.8%。其他依序為：公明黨2.8%、維新1.8%、令和新選組1.5%、共產黨0.9%、日本保守黨0.9%、Team 未來 0.7%、社民黨0.6%。

即將總辭的石破內閣支持率較上月下降2.6個百分點至25.1%，不支持率下降0.1個百分點至48.2%。

這項調查針對全國18歲以上的2000人，以個別面談方式進行。有效回收率為58.2%。



自民黨總裁高市早苗。攝於15日，國會內

