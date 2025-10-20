高市總裁向靖國神社獻奉玉串料＝考量外交下暫緩參拜

Newsfrom Japan

自民黨總裁高市早苗於17日，配合在東京九段北的靖國神社開始的秋季例大祭，敬獻了玉串料。預計她將暫緩在19日之前的祭典期間進行參拜。此舉被認為是考量到她預計將在21日召集的臨時國會上被指名為首相，必須顧及外交影響。

高市的辦公室表示，玉串料是私人費用，署名為「自民黨總裁」。代為前往的自民黨總務會長有村治子向記者團表示：「我代表總裁的心意前來參拜。」此外，黨內幹部包括選舉對策委員長古屋圭司、組織運動本部長新藤義孝、公關本部長鈴木貴子等人也前往參拜。

新首相預計將從本月下旬開始，面臨密集的外交行程，包括東南亞國家協會（ASEAN）相關峰會、美國總統川普訪日、以及亞太經濟合作會議（APEC）峰會。若極有可能成為新首相的高市參拜，勢必會引起中國和韓國的反彈。

高市此前在擔任閣僚期間，一直堅持參拜。不過，她在先前的總裁選舉中，並未明確表態是否會在就任後參拜。

首相石破茂於17日向靖國神社供奉了祭祀用的真榊。跨黨派的「大家一起參拜靖國神社國會議員之會」的64名成員也集體參拜。



