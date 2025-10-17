村山富市前首相逝世，享嵩壽101歲：曾組聯合政府，發表二戰後50年談話
曾擔任舊社會黨委員長，並與自民黨、舊新黨先驅（さきがけ）組成聯合政府的村山富市前首相，於17日上午11時28分因年老體衰，在大分市的醫院逝世，享嵩壽101歲。
村山富市在1994年，當時以少數黨執政的羽田內閣僅兩個月就總辭後，他被自民黨，以及轉為閣外合作的舊新黨先驅推舉。同年6月，他被指名為第81任首相，成為繼終戰後不久的片山哲內閣以來，第二位來自舊社會黨的首相。
就任首相後，村山氏對社會黨的基本政策進行重大轉換，包括明確提出堅守日美安保體制和自衛隊合憲。1995年8月，他發表二戰後50週年的首相談話（即「村山談話」），明確承認日本戰前和戰時在亞洲的行為是「侵略」，並表達了「痛切的反省」和「衷心的歉意」。他同時致力於解決戰後的懸而未決問題，例如制定《被爆者援護法》。
村山氏於1924年在大分市出生，過去曾擔任大分縣議員等職務，1972年首次在眾議院選舉中於舊大分1區當選，政治生涯共當選8次，直到2000年退出政壇。
