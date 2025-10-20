日本法務省將首度調查網路針對外國人的仇恨言論

Newsfrom Japan

日本法務省已確定，將於2026年度首次實施針對網路上鎖定外國人的仇恨言論（Hate Speech）的全國性實態調查。由於在社群媒體等平台上，針對特定民族或國籍人士的歧視性貼文不斷擴散，已成為社會問題。法務省希望透過掌握受害情況，希望強化對策。

本次調查將分析社群媒體X（前Twitter）等主要平台上的歧視性言論，並收集地方政府接獲的諮詢內容。2026年度的預算概算要求中，已編列7000萬日圓的相關經費。

法務省將仇恨言論定義為「無合理理由煽動一律排斥特定人群的言行」。自2016年《仇恨言論消除法》實施以來，街頭排外示威活動呈現減少趨勢。

然而，近年來，透過社群媒體傳播的歧視性言論已成為新的擔憂。據法務省表示，地方政府窗口接到的諮詢中，來自中國人、庫德人、東南亞出身者的諮詢案例正在增加。在匿名性的掩護下，加害的實際情況難以察覺。

在訪日和在日外國人數量創下歷史新高之際，社會上對潛在糾紛的擔憂高漲，這也被認為是歧視性貼文擴散的原因之一。

法務省已於14日召開了由法律、統計、網路等專家組成的檢討會的首次會議，預計將在今年度內決定調查的具體項目和分析方法。



顯示社群媒體App圖標的智慧型手機畫面。攝於8月28日，東京都中央區

