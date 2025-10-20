王貞治等8人獲頒文化勳章，聲優野澤雅子等獲選文化功勞者

Newsfrom Japan

日本政府於17日決定，將2025年度的文化勳章頒發給8人，包括前職業棒球選手、總教練，現任軟銀球團會長王貞治（85歲）、以及剛獲得諾貝爾化學獎的京都大學特別教授北川進（74歲）。

文化功勞者則選出了21人，包括以動畫《七龍珠》系列孫悟空配音聞名的聲優野澤雅子（本名塚田雅子，88歲）、漫畫家竹宮惠子（75歲）、建築師坂茂（68歲）等。這是聲優首次獲選為文化功勞者。獲選女性功勞者人數為6人，與去年創下的歷史最高紀錄持平。同時獲得文化勳章的北川進，也同時被選為文化功勞者。

文化勳章的頒授儀式將於11月3日在皇居舉行，文化功勞者的表彰儀式將於11月4日在東京都內的飯店舉行。

獲得文化勳章的其他人士包括：歌舞伎演員片岡仁左衛門（本名片岡孝夫，81歲）、心臟血管外科學家川島康生（95歲）等。

慣例上，諾貝爾獎得主都會獲選為文化勳章或文化功勞者。今年獲得生理學或醫學獎的大阪大學特任教授坂口志文（74歲），曾在2017年獲選為文化功勞者，並於2019年獲頒文化勳章。



王貞治先生（文部科學省提供）

