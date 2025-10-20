上皇后陛下迎91歲壽辰：骨折康復，持續細心照料上皇陛下

Newsfrom Japan

上皇后陛下於20日迎來91歲生日。她去年10月曾跌倒導致右大腿骨折，但目前已基本恢復到骨折前的狀態。她持續細心地照顧仍在接受心臟治療的上皇陛下（91歲）的日常生活，面對自身和上皇陛下的健康狀況的日子正在增加。

根據身邊侍從透露，上皇后陛下抱持著「希望盡快能更好地照顧陛下」的心情，在出院後，每天都在仙洞御所（東京都港區）努力進行復健。在上皇陛下於5月和7月兩度入住東京大學醫院時，她也連日前往探望。每當上皇陛下對她溫柔的照料回以「謝謝」的微笑時，上皇后陛下也總是溫柔地點頭，回以微笑。

今年正值戰後80週年，天皇、皇后兩陛下訪問了硫磺島、沖繩、廣島、長崎等地悼念戰歿者。上皇后夫婦倆也一同關注著兩陛下的旅程，回想了他們在位期間戰後50週年時訪問相同地點的情景。8月，兩陛下造訪長野縣輕井澤町，並在大日向開拓地散步，對於能在這重要年份重訪這個講述滿蒙開拓歷史的地方，上皇后陛下似乎感到安心。

上皇后陛下午後仍有輕微發燒的症狀，心臟衰竭的診斷指標BNP值也持續高於正常範圍。為了防止因腳力下降而跌倒，她上午在御所內、下午則在御所內或赤坂御用地散步，並進行輕微運動。不過，與以前相比，她也出現容易疲勞、一次能走的路程縮短等體力下降的現象。

她持續與上皇陛下在早餐後進行朗讀，目前正在閱讀田中貴子所著的《一日，古典》。她也保持著獨自閱讀的習慣，最近正在閱讀她從新聞報導中得知的Wafa’ Tarnowska所著的《敘利亞的秘密圖書館》（The Secret Library of Syria）。



91歲生日之前拍照的上皇后陛下。攝於9日，東京都港區的仙洞御所（宮內廳提供）



91歲生日之前，上皇后陛下與上皇陛下合影。攝於9日，東京都港區的仙洞御所（宮內廳提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]