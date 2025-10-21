ASKUL遭網路攻擊出貨暫停＝無印良品、LoFt也受波及

Newsfrom Japan

ASKUL公司於20日宣布，因網路攻擊導致系統故障，其辦公用品通販網站「ASKUL」等的接單與出貨業務已停止。使用ASKUL旗下配送公司的良品計畫，其生活雜貨店「無印良品」的通販網站也已停止服務。雜貨店LoFt的線上商店也處於無法下單的狀態。

ASKUL正在確認個人資訊或客戶數據是否外洩，並正緊急修復系統。該公司已確認攻擊原因為勒索軟體（Ransomware），並發布了致歉聲明：「對客戶造成巨大的困擾，我們深感抱歉。」

該公司於19日上午確認遭受網路攻擊，並於當天停止接單與出貨業務。受影響的服務除了「ASKUL」外，還包括面向個人的「LOHACO」和面向企業大宗採購服務的「Soloel Arena」。停止接單後收到的訂單將會取消，也暫時無法接受已購買商品的退貨。

無印良品和LoFt的通販網站也在19日停止了瀏覽和購買功能。LoFt的網站雖然可以瀏覽，但商品顯示「缺貨」，無法下單。兩家公司都表示，目前尚未確定恢復服務的時間。



ASKUL公司的招牌

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]