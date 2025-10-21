沖繩少女遭暴行抗議30年＝參與者感嘆美軍暴行「毫無改變」

Newsfrom Japan

1995年，沖繩縣因美軍士兵對少女施暴的事件，爆發了「縣民總決起大會」，主辦單位宣布有8萬5000人集會抗議。如今10月21日，這場抗議活動屆滿30週年。雖然抗議運動促使日美兩國政府採取行動，甚至達成歸還美軍普天間機場（宜野灣市）的協議，但美軍士兵的犯罪事件至今仍層出不窮。當年的參與者露出絕望的表情，感嘆「什麼都沒變」。

該事件發生在1995年9月4日，本島北部。三名美國海軍陸戰隊員綁架一名女小學生並對其實施性暴力。由於美方以《日美地位協定》為由，拒絕引渡嫌犯，激起了縣民的憤怒。時任知事大田昌秀也參加總決起大會。擔憂反基地情緒升級的日美兩國政府，在集會後的同年10月25日達成一致，同意改善協定運用，允許在起訴前移交嫌犯（美方稱「善意考量」），並在隔年達成歸還普天間機場的協議。

然而，此後美軍士兵的暴力事件仍持續不斷。2016年，發生了美軍文職人員殺害女性的事件。2023年12月，一名美軍空軍士兵涉嫌綁架並性侵少女的事件中，當局未通知縣政府的行為也受到批評。

曾以縣議員身份登上總決起大會講台的糸數慶子（78歲）憤怒地說：「對縣民來說，現在仍不斷發生難以忍受的事件。日美兩國政府究竟如何看待沖繩？」她批評道：「至今已推出過無數的對策，但什麼都沒有改變。那些都只是看起來在做事的『廣告氣球』（Ad Balloon，指虛有其表）罷了」。



1995年10月21日，在抗議美軍士兵暴行事件的「沖繩縣民總決起大會」上，時任沖繩縣知事大田昌秀致詞。攝於沖繩縣宜野灣市



1995年10月21日，為抗議美軍士兵暴行事件而舉行的「沖繩縣民總決起大會」。攝於沖繩縣宜野灣市

