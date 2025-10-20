自民黨與日本維新會達成聯合執政協議＝同意削減眾議院1成席次

Newsfrom Japan

自民黨總裁高市早苗與日本維新會代表（大阪府知事）吉村洋文於20日晚間在國會舉行會談，簽署了聯合政權協議書。協議內容包括在21日召集的臨時國會會期內，削減眾議院議員席次1成等。維新會正朝著不入閣，僅在國會運作等方面提供合作的「閣外合作」方向進行最終協調。

在此之前，維新會召開兩院議員總會，正式決定在21日眾參兩院大會舉行的首相指名選舉中，投票給高市。由於在野黨未能統一候選人，高市確定將被選為接替石破茂首相的新首相，成為日本史上首位女性首相。

高市與吉村兩人在20日上午的電話會談中，實質上達成了組成連立政權的共識。吉村向高市表示：「讓我們一同推動日本向前邁進。」

根據維新會的說明，雙方將設置協議機構，討論食品消費稅率兩年歸零和廢除企業・團體政治獻金等議題。關於廢除企業獻金，目標是在高市總裁任期屆滿的2027年9月底前實現。協議書中也明確寫入維新會重視的「副首都構想」相關法案「將在明年的例行國會中通過」。



日本維新會兩院議員總會上，共同代表藤田文武（右起第三位）發言。攝於20日下午，國會內



自民黨總裁高市早苗（右）與日本維新會代表吉村洋文簽署聯合政權協議書。攝於20日下午，國會內

