前聯合國副秘書長赤阪清隆稱日本要以「準常任理事國」為目標

Newsfrom Japan

聯合國將於24日迎來創立80週年。曾任聯合國副秘書長（負責公關事務）的赤阪清隆20日在東京的日本記者俱樂部舉行記者會，針對聯合國安理會改革方向表示，「應設立『準常任理事國』席位，由日本來擔任」。他也指出，在中國影響力持續擴大的聯合國等國際局勢下，寄予期待未來誕生日本籍聯合國秘書長的可能性。

日本政府長年以成為安理會常任理事國為目標，但赤阪指出，「由於中國與俄羅斯擁有否決權，實現此目標相當困難」，因此主張應改為推動可連任的「準常任理事國」新制度。

赤阪並說明，由於川普政府削減對外援助，聯合國陷入了「艱困局面」。目前中國承擔的分攤金超過20%，僅次於美國，存在感日益提升。他強調，日本有必要在聯合國中發揮更積極的作用。最後，赤阪勉勵日本年輕人勇於挑戰聯合國與各國際機構職位，甚至「以聯合國秘書長為目標」。



前聯合國副秘書長赤阪清隆於20日下午在東京都千代田區舉行記者會

