豐田新款Land Cruiser「FJ」將在明年中發售＝體積更小價格更親民

豐田汽車於20日宣布，SUV車型「Land Cruiser」的新款車型「FJ」，將於2026年中旬在日本國內發售。該車型是 Land Cruiser 核心車型「250」的衍生車型。它的尺寸是現有系列中最小的，希望將價格設定得更親民。

新款車型外觀特色，是像被削去稜角的骰子般的車身設計。它是一款四輪驅動的汽油車，配備兩排座椅，可乘坐五人。儘管尺寸略小，但其穩定性和在崎嶇路面的行駛性能都得以維持。該車型將陸續在亞洲、非洲、中近東和中南美洲等地發售。

Land Cruiser初代車型誕生於1951年，至今已在全球約190個國家和地區銷售1215萬輛。執行董事西蒙・漢弗萊斯（Simon Humphries）在當天的發表會上強調：「這是針對新一代的Land Cruiser而設計」。他表示，公司不僅要爭取傳統的車迷，更要吸引年輕人等廣泛客群，開拓市場需求。



豐田汽車公開的新款SUV車型「Land Cruiser」FJ。攝於20日下午，靜岡縣裾野市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]