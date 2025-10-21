石破內閣總辭＝長達26年的自公合作劃下句點

Newsfrom Japan

石破內閣於21日上午的內閣會議上總辭。與此同時，公明黨正式退出與自民黨的聯合執政。這場從1999年開始、持續了26年的自公合作關係正式落幕。

首相石破茂在卸任時發表談話，強調他與美國川普政府的對等關稅談判「實現了對日美雙方都有利的協議」，並強調了這項成果。他同時提及，在少數執政黨的嚴峻國會運作下，他回顧：「我盡了全力，抱持著真誠且謹慎的態度面對各黨、各會派，並對國民真誠說明」。

石破的在職天數為386天，在戰後上任的36位首相中排名第24位。由於公明黨退出聯合執政等因素導致政局混亂，以及自民黨總裁和首相由不同人擔任的「總總分離」狀態長期化，使得他的任期超過了前首相菅義偉的384天。

石破於去年10月1日上任。他上任後立即解散眾議院並進行大選，但由於自民黨派閥收賄醜聞，社會不信任感根深蒂固，導致執政黨慘敗，失去過半數席次。之後，儘管他努力處理日美對等關稅談判等問題，但在今年7月的參議院選舉中再次失去過半數席次，最終在黨內「倒石破」的壓力下，宣布辭職。



