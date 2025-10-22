芝浦電子公開收購案成立＝納入台灣國巨旗下

Newsfrom Japan

台灣電子零組件大廠國巨（Yageo）於21日宣布，對感測器大廠芝浦電子進行的公開收購（TOB）已成立。兩公司於當日在東京都舉行記者會，宣布將共同努力，在國巨具有優勢的歐美和中國市場，擴大芝浦電子主力產品溫度感測器的銷售。芝浦電子社長葛西晃表示：「我們將與國巨優勢互補，提升企業價值」。

在20日截止的公開收購期間，約有87%的股份響應。芝浦電子將成為國巨的子公司，預計在2026年1月至3月間下市。國巨會長陳泰銘強調：「芝浦的技術可用於人工智慧（AI）等領域。它應該走向海外」。表明了將向全球客戶推廣芝浦電子產品的方針。

國巨曾在今年2月在未經芝浦電子同意下表達公開收購意向，引發芝浦電子反彈，並轉向軸承大廠美蓓亞三美尋求協助。兩公司在5月開始進行公開收購競標。

然而，由於國巨提出的收購價格更高，最終於本月20日成立。葛西社長解釋：「雖然最初對國巨的做法感到不適，並表達反對，但在經過多次會面溝通後，我們已互相理解，消除了不適感」。



國巨會長陳泰銘（左）與芝浦電子社長葛西晃在記者會上握手。攝於21日下午，東京都千代田區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]