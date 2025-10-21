高市早苗內閣正式成立＝史上首位女性首相未來將與維新黨聯合執政

Newsfrom Japan

自民黨總裁高市早苗（64歲）在21日召集的臨時國會上，被指名為第104任首相。這是史上首次有女性就任首相。高市內閣在經過皇居的首相親任式和閣僚認證式後，正式成立，並獲得日本維新會的「閣外合作」。高市新首相將在首相官邸舉行記者會，說明內閣的基本方針，並表示將在本屆國會中，力爭通過包含物價高漲對策的2025年度追加預算。

新首相將在組閣本部確定新內閣陣容。為兌現其積極任用女性的承諾，她傾向起用前地方創生擔當相片山五月（66歲）擔任重要閣員財務大臣。

內閣核心職務官房長官，已內定由她高度信賴的前防衛相木原稔（56歲）擔任。在總裁選舉中競爭的前幹事長茂木敏充（70歲）將再次擔任外務大臣；農林水產相小泉進次郎（44歲）擔任防衛大臣；官房長官林芳正（64歲）則轉任總務大臣。

在日美對等關稅談判中發揮重要作用的經濟再生擔當相赤澤亮正（64歲），將平調為經濟產業大臣。眾議員鈴木憲和（43歲）將出任農水大臣。此外，前法務副大臣平口洋（77歲）、前國土交通副大臣牧野京夫（66歲）、前財務副大臣上野賢一郎（60歲）也將首次入閣。

雖然自民黨與維新會達成了聯合協議，但高市內閣仍將持續眾參兩院皆無過半席次的少數執政局面。為了在國會應對和政策實現上獲得在野黨的合作，她需要採取謹慎細緻的政權運作。

在眾議院全體會議的首相指名選舉中，高市獲得維新會和無黨籍議員的合作，共獲得237票，在第一輪投票中超過了過半數（233票）。在參議院，第一輪投票無人獲得過半數，由高市和立憲民主黨代表野田佳彥進入決選投票。決選結果為高市125票、野田46票，無效票47票，白票28票，高市被指名為首相。



自民黨總裁高市早苗（中）在眾議院全體會議上被指名為第104任首相。攝於21日下午，國會內

