高市首相將指示修訂安保文件＝對提前解散眾議院持謹慎態度

首相高市早苗於21日晚間在首相官邸舉行上任後首次記者會，透露將在近期指示啟動修訂三份安全保障相關文件的作業。她同時表示：「經濟對策是當務之急。現在沒有閒暇來談論是否解散眾議院」。對提前解散眾議院持謹慎態度。

首相強調「將在外交與安全保障領域堅守國家利益」，並表明將依據國際標準修訂三份文件。關於與美國總統川普預計在28日進行的會談，她表示「將把日美同盟提升到更高層次」。她還說：「我希望討論如何確實充實日本自身的防衛能力」。

關於汽油稅暫定稅率，她明確表示「將迅速廢除」。針對立憲民主黨等要求的「附補助金的稅額扣除」制度，她解釋「將盡早推進制度設計」。

首相對未能及時成立新內閣向國民致歉：「對於新內閣成立花費了時間，我向國民衷心致歉」。她表示，為應對社會的嚴厲目光，計畫推動修法，讓首相和閣僚不領取超出議員歲費的薪水。她也表示有意願盡早訪問石川縣災區。



首相高市早苗舉行記者會。攝於21日下午，首相官邸



