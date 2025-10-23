高市首相呼籲「負責的積極財政」＝將設立稅與社會保障國民會議

Newsfrom Japan

首相高市早苗就任後首次發表的施政方針演說草案於22日曝光。她主張將在「經濟優先於財政」的基礎上，以「負責的積極財政」理念，進行戰略性的財政支出，以增加國民所得。她提議設立「超黨派並邀請專家參與的國民會議」，討論包括「附補助金的稅額扣除」制度設計在內的稅制與社會保障一體化改革。執政黨與在野黨正協調在24日實施演說。

針對高市在21日記者會上表示有意修訂的三份安全保障相關文件，演說草案說明將目標在明年底彙整完成。她傾向於表明，將把原定2027年度實現國防費及相關經費佔國內生產總值（GDP）2%的現行目標，提前到今年度就實施到位。

關於財政政策，高市宣示「本屆內閣將以『經濟優先於財政』的理念為基本方針」。她將設立「日本成長戰略會議」，在積極投資人工智慧（AI）、半導體等尖端技術產業的同時，推動經濟進一步增長。她表示，將透過降低政府債務佔GDP的比例，「確保市場信賴」。

在外國人政策方面，高市指出「部分外國人違法行為確實讓國民感到不安」。她強調將「在與排外主義劃清界線的同時，推進對土地取得規則的檢討」。

針對加入聯合政權的日本維新會提出的「副首都」構想，高市強調「將加速檢討首都和副首都的職責與功能」。她將物價高漲對策列為「最優先」，並呼籲在野黨：「面對眾參兩院皆為少數黨的局面，讓我們集結智慧，確保經濟對策和（2025年度）追加預算案的成立，共同守護國民生活」。

針對美國的關稅措施，她表示將準備對中小企業的資金周轉支援等，以「盡全力減輕影響」。她將中國定位為「重要的鄰國」，但也指出「存在著安全保障、經濟安全保障上的疑慮」，主張透過領袖對話，全面推進「戰略互惠關係」。



高市早苗首相。攝於21日，首相官邸

