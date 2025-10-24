高市首相將請求美國總統川普協助解決「北韓綁架問題」

Newsfrom Japan

首相高市早苗於23日在首相官邸會見北韓綁架日本人事件的受害者家屬。她向家屬傳達，將向27日訪日的美國總統川普尋求合作，以期早日解決問題。高市同時展現舉行日朝領袖會談的強烈意願。

高市表示「不會放過任何機會」，並強調：「日本的主體性努力至關重要。我已做好準備與金正恩委員長（朝鮮勞動黨總書記）舉行領袖會談。」

對此，被綁架者橫田Megumi（被綁架時13歲）的胞弟、綁架受害者家屬聯絡會（家屬會）代表拓也，要求重啟前首相岸田文雄提出的「首相直轄高級別協議」。橫田惠的母親早紀江女士訴求：「希望問題能獲得解決，讓（受害者）能在身體健康時踏上日本的土地，與家人團聚」。

會後，拓也向記者表示，他對高市首相評價稱：「她是一位具有強烈國家觀念的人，我們寄予了完全的信賴」，並對綁架問題的進展表示期待。

由於被綁架者有本惠子（被綁架時23歲）的父親明弘先生已於今年2月去世，惠子的姐妹們首次出席了此次會面。

日美領袖會談預計將在28日舉行。川普總統正在協調在訪日期間與受害者家屬會面。



首相高市早苗會見被綁架受害者家屬並發言。攝於23日下午，首相官邸



與首相高市早苗會面結束後，被綁架受害者橫田惠的母親早紀江女士舉行記者會。攝於23日下午，國會內

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]