天皇皇室一家訪問東京都慰靈堂＝追悼空襲犧牲者

Newsfrom Japan

天皇、皇后兩陛下與長女愛子內親王於23日首次訪問東京都慰靈堂（墨田區），在戰後80週年之際，悼念東京大空襲的犧牲者。

慰靈堂內安放著約10萬5000具東京大空襲等戰災犧牲者的遺骨。皇室一家在東京都知事小池百合子的引導下，走到靈殿前，獻上白色花束並深深鞠躬致敬。

隨後，天皇一家與四位出席的空襲遺族進行懇談。天皇陛下向失去祖父母等八位親屬的大日向弘行先生（84歲）致以慰問稱：「真是令人遺憾」。並親切地關懷。當大日向先生表達「希望能永遠處於和平之中」時，皇室一家也點頭聆聽。田中洋子女士（82歲）則講述了她的丈夫的父親在大空襲中負責引導民眾時犧牲，以及許多人在附近河流避難時罹難的往事。愛子內親王問道：「那裡有河嗎？」皇后也與她一同表示：「實在很艱辛，您辛苦了」。

今年適逢戰後80週年，兩陛下已訪問過硫磺島、沖繩、廣島、長崎等地，悼念戰歿者和被爆者。其中沖繩和長崎兩地，愛子內親王也隨同前往。



天皇、皇后兩陛下與長女愛子內親王，與東京大空襲的犧牲者家屬懇談。攝於23日下午，東京都墨田區的東京都慰靈堂（代表攝影）



天皇、皇后兩陛下與長女愛子內親王，訪問東京都慰靈堂並向靈殿獻花。攝於23日下午，東京都墨田區（代表攝影）



天皇、皇后兩陛下與長女愛子內親王，訪問東京都慰靈堂並向靈殿獻花致敬。攝於23日下午，東京都墨田區（代表攝影）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]