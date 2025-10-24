自民黨提議與維新會舉行定例協議＝將探討執政黨審查機制

Newsfrom Japan

自民黨在高市政權成立後，正加速建立與連立夥伴日本維新會的政策協調機制。自民黨已提議舉行由幹事長和國會對策委員長參加的定例協議（例行協商）。由於維新會採取「閣外合作」，自民黨內部也出現對其能否充分履行執政黨責任的擔憂聲音。

自民黨幹事長鈴木俊一於23日在國會內會見維新會幹事長中司宏，提議在國會會期中，每週舉行由兩黨幹事長和國會對策委員長參加的「二幹二國」會議。這一機制曾用於自民黨與公明黨聯合執政時期，用以協調國會應對和重要政策。中司宏表示「將積極考慮」。如果實現，身兼首相輔佐官的維新會國會對策委員長遠藤敬將會參加，使其成為重要的決策會議。

自民黨也考慮重啟類似自公政權時期的「政府・執政黨聯絡會議」，讓首相和執政黨幹部在首相官邸集會。

自公政權在政策決定上，會結合黨內程序和兩黨協調。自民黨會先在各部會中審查政府提出的法案和預算案，然後與公明黨召開執政黨政策負責人會議彙集意見，最終才通過內閣決議。法案提交國會後，執政黨則會一致努力使其通過，並對所屬議員施加「黨議拘束」（強制要求投票贊成）。

自民黨希望維新會也能透過事前審查，共同承擔執政黨的責任。然而，由於維新會未入閣，只有自民黨議員參加內閣會議。有自民黨相關人士擔憂：「如果遇到不受歡迎的政策，維新會是否會逃避？」

維新會幹部也將在近期開始檢討政策協調的方式。維新會也有類似自民黨的部會，預計將成為討論政府法案的場所。

然而，維新會代表吉村洋文同時身兼大阪府知事，黨本部也位於大阪市。如果國會議員團與大阪的幹部意見產生對立，黨內的整合工作可能會很耗時。

自民黨與維新會的連立政權協議書中，包含了在2026年度國會提交設立緊急事態條款的修憲案，以及提前修訂安保相關三文件等內容。未來預計多個協調機構將同時運行。有維新會政調幹部哀嘆：「（議員數只有自民黨不到兩成的我們）根本應付不過來」。



首相高市早苗（中）等閣員出席內閣會議。攝於23日，首相官邸

