新型ISS補給機首次發射成功＝將由油井龜美也操作機械手臂捕捉

宇宙航空研究開發機構（JAXA）於26日上午9點，在鹿兒島縣種子島宇宙中心，成功發射搭載新型宇宙空間站補給機（HTV-X）1號機的H3火箭7號機。火箭在約14分鐘後投入目標軌道，發射任務成功。

HTV-X按計畫順利展開太陽能電池板，並持續穩定飛向國際太空站（ISS）。預計將由正在國際太空站停留的太空人油井龜美也（55歲）在30日凌晨1點前操作機器人手臂進行捕捉。

JAXA理事長山川宏在發射後的記者會上表示：「HTV-X是日本在ISS這項國際計畫中應盡的重要職責和使命。這次發射成功，預示著這條道路已清晰可見，具有重大意義。」

HTV-X是接替從2009年至2020年連續成功發射9次的無人補給機「鸛」（Kounotori，HTV）的後繼機型。新機型將貨物運載量提高到約5.8噸（約1.5倍），並且在脫離ISS後，最長可飛行一年半，因此也能用於軌道上的實證實驗。

1號機搭載了生鮮食品、水等物資，以及將安裝在日本實驗艙「希望號」艙外的中型暴露實驗轉接器，還有JAXA為未來月球・火星探測進行實證實驗的二氧化碳去除裝置等。



搭載新型宇宙空間站補給機（HTV-X）的H3火箭7號機發射升空。攝於26日上午，鹿兒島縣・種子島宇宙中心

