日本東協領袖會議：高市首相承諾強化安保與網路合作

【吉隆坡時事】首相高市早苗於26日出席在馬來西亞首都吉隆坡舉行的日本與東南亞國家協會（ASEAN）領袖會議。首相考量到中國在東海和南海日益增長的威脅行動，強調了基於法治的國際秩序的重要性。她向東協各國承諾，將強化在安全保障、網路安全、以及人工智慧（AI）等領域的合作。

明年是前首相安倍晉三提倡「自由開放的印太地區（FOIP）」構想10週年。高市首相將此構想定位為外交核心，主張進一步強化與位於印度洋和太平洋交會點的東協國家的關係。她表示，將擴大向志同道合國家提供防衛裝備等援助的「政府安全保障能力強化支援（OSA）」，並稱：「除了海洋安全保障外，我們也將推進災害應對等方面的合作」。

此外，首相也確認將深化在網路、脫碳化等跨國議題上的廣泛合作。她呼籲擴大在AI、量子技術、半導體等最先進領域的共同研究，並提出啟動「AI共創倡議」，致力於人才培育。

會議結束時，各國採納包含促進FOIP的領袖共同聲明。

首相在結束一系列行程後，向記者團強調：「我確認了與身為FOIP關鍵、也是世界成長中心的東協各國強化了合作。這次訪問非常有意義」。



首相高市早苗步入東南亞國家協會（ASEAN）領袖會議會場。攝於26日，馬來西亞吉隆坡（路透社/時事）



首相高市早苗在日本-東協領袖會議上發言。攝於26日，吉隆坡（法新社/時事）



首相高市早苗（中）等人在日本-東協領袖會議上合影。攝於26日，吉隆坡（EPA時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]