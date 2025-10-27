美國國防部長將訪日＝預計29日與小泉防衛大臣會談

Newsfrom Japan

【華盛頓時事】美國國防部於26日宣布，國防部長赫格賽斯（Hegseth）將於本週開始訪問印太地區，行程包括日本、馬來西亞、越南和韓國。

日本防衛省隨後宣布，防衛大臣小泉進次郎將於29日與赫格賽斯部長舉行會談。小泉預計將向美方傳達日本打算提前實現國防費佔國內生產總值（GDP）2%的目標，以及提前修訂《國家安全保障戰略》等三份安保相關文件的意願。

美國國防部在聲明中解釋：「雙方將討論增加盟國國防開支和對集體防禦貢獻的重要性」。並表示，「在日本，將強調針對日益增長的地區威脅，迅速強化同盟關係的重要性」。赫格賽斯部長計畫隨同川普總統訪問日本。

在日本之後，赫格賽斯將訪問馬來西亞，並出席東南亞國家協會（ASEAN）擴大國防部長會議（ADMM Plus）。在越南，他將在越戰結束50週年之際，尋求加強合作關係。在韓國，預計也將討論增加國防開支等議題。



美國國防部長赫格賽斯。攝於22日，華盛頓（EPA時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]