天皇陛下睽違6年半會見美國總統川普＝「期待強化雙邊關係」

天皇陛下於27日，在皇居御所與正在訪日的美國總統川普會見，會談持續約30分鐘。這是陛下繼2019年5月川普作為令和時代首位國賓與夫人梅蘭妮亞訪日以來，第二次與川普會面。

川普總統於下午6點半左右乘坐總統專車抵達御所。天皇陛下在玄關迎接，兩人愉快地握手，隨後一同進入御所。

據宮內廳透露，川普總統在開場時致詞：「很榮幸有機會與陛下會面」。並表示「希望在新首相的領導下，進一步強化日美關係」。天皇陛下回應：「我期待總統這次訪問能進一步強化日美友好關係」。

川普總統介紹了他在就任後在世界各地解決衝突的成就。天皇陛下表示：「對於世界各地持續不斷的紛爭，我深感痛心。我希望和平能夠降臨」。

隨後，天皇陛下提到美國職棒大聯盟道奇隊球員大谷翔平的活躍表現，並表示「很高興聽到川普總統對他的肯定」。川普總統則在回應中，暗示道奇隊的山本由伸投手的表現，並稱「日本的投手也表現得很好」。

會面中，天皇陛下也提到川普在2019年訪問時贈送的中提琴（Viola），表示「我很喜歡，有時會演奏」。川普總統則向天皇、皇后兩陛下發出訪問邀請，表示：「務必請來白宮訪問」。

會面於下午7點過後結束。川普總統與陛下一同走到御所玄關前，在媒體面前指著天皇陛下，稱讚他是「Great Man」（了不起的人）等。天皇陛下則向乘上車的川普總統揮手致意。



天皇陛下會見美國總統川普。攝於27日下午，皇居・御所（法新社/時事）



天皇陛下會見美國總統川普。攝於27日下午，皇居・御所（宮內廳提供）



天皇陛下迎接美國總統川普。攝於27日下午，皇居・御所（宮內廳提供）



天皇陛下送別美國總統川普。攝於27日下午，皇居・御所（宮內廳提供）

