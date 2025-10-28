日美領袖會談，確認深化同盟＝高市首相再提「想共創黃金時代」

Newsfrom Japan

首相高市早苗與來訪的美國總統川普於28日上午，在東京元赤坂的迎賓館舉行了首次面對面會談。雙方一致同意，在東亞安全保障環境惡化的背景下，將持續深化日美同盟。首相提出「希望共同開創同盟關係的新黃金時代」，川普則回應「日本是最重要的同盟國」。雙方也確認了在經濟領域的合作。

會談後，兩位領袖簽署了兩份協議文件：(1) 確保包含稀土在內的關鍵礦物供應鏈的合作，以及 (2) 確實履行日美對等關稅談判協議。

就任剛滿一週的首相，致力於與川普總統建立個人信任關係。雙方意在以中國、俄羅斯、北韓的合謀為鑑，向國內外展現鞏固的同盟關係。

會談一開始，首相強調：「日美是世界上最偉大的同盟。日本將與美國一同為世界的和平與繁榮做出貢獻」。她呼籲：「希望進一步推進合作，實現自由開放的印太地區」。

對此，川普總統對日本政府增加國防經費和採購美國製裝備表示感謝。他稱讚日美對等關稅協議「是一個非常公平的協定」，並認為未來日美之間的貿易將會擴大。

根據了解，首相在會談中傳達了日本將國防經費佔國內生產總值（GDP）2%的增長目標提前兩年，爭取在今年度內達成的意願。高市也說明將提前修訂《國家安全保障戰略》等三份安保相關文件的想法。



首相高市早苗（右起第三位）與美國總統川普（左起第三位）舉行領袖會談。攝於28日上午，東京元赤坂迎賓館（代表攝影）



在日美領袖會談的歡迎儀式上，美國總統川普（中）接受儀仗隊的致敬。左為首相高市早苗。攝於28日上午，東京元赤坂迎賓館（代表攝影）



簽署儀式結束後，美國總統川普（左）和首相高市早苗露出笑容。攝於28日上午，東京元赤坂迎賓館（代表攝影）



在日美領袖會談的歡迎儀式上，美國總統川普（前排左）接受儀仗隊的致敬。右為首相高市早苗。攝於28日上午，東京元赤坂迎賓館（代表攝影）

