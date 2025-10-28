高市首相向美國總統呼籲合作＝稱日美同盟會「創造黃金時代」

Newsfrom Japan

首相高市早苗於28日與美國總統川普舉行會談。她強調日美同盟已「成為最偉大的同盟」，並表示：「我希望能與總統共同創造日美同盟新的黃金時代」。

高市首相向川普傳達了「高度評價川普對世界和平與穩定的承諾」的立場。她表示「日本也將與美國一同為世界的和平與繁榮做出貢獻」，並呼籲「希望日美共同推進自由開放的印太地區的發展」。

高市首相向川普表示「歡迎您訪日，我一直期待能與您直接會面」，同時也「感謝您對前首相安倍晉三長久以來的友誼」。

川普總統回應：「我們是最強大的盟友」。他強調「我非常尊敬日本，希望（日美）關係更加堅固」。他對日本採購防衛裝備品等表達謝意，並歡迎日本企業在美國國內進行經濟活動。

川普也對高市成為日本首位女性首相表示祝賀，並說：「如果有任何需要美國幫助的地方，請隨時與我們聯繫。我們隨時都在您身邊」。



28日上午，首相高市早苗（右）在東京元赤坂的迎賓館迎接美國總統川普（左），兩人握手致意（代表攝影）

