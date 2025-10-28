安倍前首相槍擊案首次開庭審理＝山上徹也承認殺人罪「全部屬實」

Newsfrom Japan

2022年在奈良市，前首相安倍晉三在助選演說中遭自製槍械殺害，涉嫌殺人罪等罪名的山上徹也被告（45歲），其國民參與審判的第一場公審於28日在奈良地方法院（審判長：田中伸一）舉行。在罪狀認否環節，被告表示：「全部屬實，沒有錯誤」，承認了殺人罪。然而，辯護方就違反《槍砲刀劍類所持等取締法》（簡稱《槍刀法》）的發射罪部分主張無罪，認為自製槍械不屬於法律規定的管制對象「手槍等」。

這起震驚社會、前首相在選舉中遭槍擊身亡的事件，刑罰的輕重將成為主要爭點。法院預計將在明年1月21日宣判。

本案公審期日（包括預備日）共指定19次，將從29日開始進行證人詰問。11月20日以後，將進行5次被告人訊問，預計在12月18日進行論告辯論後結束審理。

根據起訴書，山上被告於2022年7月，朝正在奈良市進行參議院選舉助選演說的安倍發射自製槍械兩次，導致安倍因左右鎖骨下動脈受損而失血性休克死亡。



安倍晉三前首相槍擊案首次公審在奈良地方法院法庭舉行。攝於28日上午，奈良市（代表攝影）



疑似載著山上徹也被告的車輛進入奈良地方法院，準備出席首次公審。攝於28日下午，奈良市



疑似載著山上徹也被告的車輛（中）前往奈良地方法院，準備出席首次公審。攝於28日下午，奈良市

