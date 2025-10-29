騎手武豐等獲邀參加園遊會＝天皇夫婦與皇室成員分流與賓客歡談

Newsfrom Japan

天皇、皇后兩陛下主辦的秋季園遊會於28日下午在東京元赤坂的赤坂御苑舉行。約1500名各界有功人士出席，兩陛下與皇室成員分成兩條路線，向受邀者一一問候。

天皇陛下對騎手武豐表示慰問：「您為賽馬界的發展付出了很多努力」。並告訴他：「我有在電視上看到您的比賽」。

皇后陛下問：「有沒有哪一場比賽是讓您印象特別深刻的？」武豐回答是去年秋季的天皇賞勝利。皇后陛下也提到了武豐曾騎乘的知名賽馬特別週（Special Week）和大震撼（Deep Impact）的名字。

長女愛子內親王在聽到武豐說賽馬時速可達60到70公里時，驚訝地說：「難以置信他們能以那種速度維持那種姿勢」。

陛下對因能登半島地震受災的輪島塗漆藝家、重要無形文化財保持者（人間國寶）山岸一男表達關心稱「您經歷了艱辛」。皇后陛下則說：「輪島塗的顏色真的很美。我為災後重建祈福」。

皇后陛下還向全日本聾啞聯盟前理事長石野富志三郎表示「想學習手語」。在石野先生比出「謝謝」的手勢時，兩陛下也實際使用了手語。

兩陛下和皇室成員分成兩條路線，並在提供餐飲的帳篷前，分別與受邀者進行交談。



天皇、皇后兩陛下與秋篠宮夫婦等皇室成員出席秋季園遊會。攝於28日下午，東京元赤坂的赤坂御苑



天皇、皇后兩陛下在秋季園遊會上與騎手武豐（左起第二位）歡談。攝於28日下午，東京元赤坂（代表攝影）



天皇、皇后兩陛下在秋季園遊會上與輪島塗漆藝家、重要無形文化財保持者（人間國寶）山岸一男（中左）歡談。攝於28日下午，東京元赤坂（代表攝影）



天皇、皇后兩陛下的長女愛子內親王、秋篠宮文仁親王的次女佳子內親王在秋季園遊會上與受邀者歡談。攝於28日下午，東京元赤坂的赤坂御苑

