日中外相電話會談＝確認「戰略互惠關係」

外相茂木敏充於28日與中國共產黨中央政治局委員兼外交部長王毅進行了約30分鐘的電話會談。雙方再次確認，將推進兩國的「戰略互惠關係」，並以構建建設性且穩定的關係為目標。茂木外相對中國強化稀土（Rare Earth）出口限制表示強烈關切。

這是高市政權上任後，日中外長首次會談。茂木向中方傳達了對中國在包括沖繩縣尖閣諸島（釣魚台列嶼）在內的東海地區採取威脅性行動的嚴重關切。他同時要求中方儘早釋放被拘留的日本人，並確保在日日本公民的安全。他還向中方提出了重啟日本產水產品進口的要求。

根據中國外交部，王毅向茂木就任外相表示祝賀，並強調「關注日本新內閣的積極訊號」。他表示，希望日方「在對中交流中邁出『第一步』，扣好『第一顆鈕扣』」。

王毅也指出，「歷史和台灣問題是兩國關係的基礎和基本信義」。此言被認為是牽制高市政權在歷史認知和台灣問題上的立場。



外相茂木敏充（圖左，法新社/時事通信社）與中國共產黨政治局委員兼外交部長王毅（EPA時事）。

