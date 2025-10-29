日美公佈60兆日圓規模投資案＝三菱重工、軟銀等表示關心

Newsfrom Japan

日美兩國政府於28日公佈了總額最高達4000億美元（約60兆日圓）的兩國企業投資項目。三菱重工業、軟銀集團等數家日本企業對次世代核電建設和大規模電力基礎設施建構等21項事業表示關心。兩國領袖於同日簽署文件，確認將履行日美對等關稅談判中承諾的對美投融資，這些投資項目可能成為投融資的對象。

美國總統川普於當天與首相高市早苗舉行會談，強調「我們將一同進行規模巨大的貿易」。日本在關稅談判中承諾，將透過政府系金融機構進行5500億美元（約84兆日圓）的對美投融資。具體投資項目將由美國政府的投資委員會選定。本次公佈投資案，旨在展示協議已進入執行階段。

川普在領袖會談後，訪問美國海軍橫須賀基地（神奈川縣橫須賀市）。他當晚在東京都內對日本企業高層表示：「豐田汽車計畫在全美各地建設工廠，總額將超過100億美元（約1兆5000億日圓）」。並強調：「我們不會讓你們失望」。

根據日美兩國政府公佈的投資項目，在能源領域，三菱重工和東芝正考慮參與美國西屋公司（Westinghouse）負責的最高1000億美元的次世代核電廠建設項目。軟銀集團也表示計畫投資250億美元於大規模電力基礎設施的設計與營運。

在人工智慧（AI）領域，Panasonic控股有意提供最高150億美元的儲能系統、電子零組件。在關鍵礦物領域，日本供應商正在考慮參與美國西部銅礦的冶煉和精煉設施建設項目。

公佈的21項投資案涵蓋「能源」、「AI電源開發」、「AI基礎設施強化」、「關鍵礦物等」四大領域。這些項目都具有經濟安全保障上的重要性，希望強化日美合作以應對中國。



軟銀集團會長兼社長孫正義（右）與美國商務部長盧特尼克簽署日美間投資框架文件。攝於28日下午，東京都港區

