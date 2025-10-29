日美兩國強化稀土、AI合作＝希望在造船領域共同對抗中國

Newsfrom Japan

日美兩國政府於28日達成協議，將在確保稀土（Rare Earth）等重要礦物供應，以及振興人工智慧（AI）等七個科技領域加強合作。此外，雙方也簽署了造船領域的合作備忘錄。兩國將在考量經濟安全保障的重要性下，在廣泛領域強化合作，希望共同對抗日益增強影響力的中國。

首相高市早苗在與美國總統川普的首腦會談中，簽署了確保重要礦物供應的共通政策框架。圍繞電動車等不可或缺的稀土，雙方將致力於支援採礦和加工等供應鏈，並縮短許可審批程序，同時將設立共同組織，制定供應計畫。

科技政策擔當大臣小野田紀美與美國科學技術政策局局長克拉齊奧斯（Kratsios）會談，交換了包含AI引進與創新加速、次世代通訊規格、量子技術、核融合、宇宙等七個領域的合作備忘錄。

小野田強調：「在重要技術的主導權競爭日益激烈的背景下，兩國緊密合作至關重要」。克拉齊奧斯局長回應：「我們是值得信賴的技術合作夥伴」。

在造船領域，國土交通大臣金子恭之與美國商務部長盧特尼克簽署了合作備忘錄。雙方同意設立工作小組，討論擴大兩國造船能力等措施，並預計年內召開首次會議。金子國交相表示，在日美兩國都希望振興造船業之際，「這份備忘錄將為兩國造船業創造新的歷史」。



科技政策擔當大臣小野田紀美（左）與美國科學技術政策局局長克拉齊奧斯交換合作備忘錄後握手。攝於28日下午，內閣府



國土交通大臣金子恭之（右）與美國商務部長盧特尼克簽署日美造船合作備忘錄。攝於28日下午，東京霞關國土交通省

