磁浮新幹線建造成本飆升＝品川至名古屋區段較最初估計翻倍

JR東海於29日宣布，磁浮中央新幹線品川至名古屋區間的總工程費用，預計將比原計畫（7兆400億日圓）增加約4兆日圓，總額將達到11兆日圓。這次上調是考量近年物價高漲和應對艱難工程所需的費用增加等因素。這是該公司第二次修正計畫，與最初預期的5兆5200億日圓相比，總成本膨脹約兩倍。

JR東海公布預測，若以2035年為暫定開通時間進行估算，增加的工程資金可透過營業收入和發行公司債等方式籌措。但公司強調，「2035年」並非代表最終的開通時期。由於磁浮列車的靜岡工區仍未動工，外界普遍認為，最快也要到2036年以後才能開通。

增加費用中，主要包括資材價格和勞動力成本上升帶來的2兆3000億日圓，以及應對山岳隧道等艱難工程所需的1兆2000億日圓。JR東海社長丹羽俊介在名古屋市的記者會上表示，對於工程費用的增加，「我們嚴正以對」。

丹羽社長還指出，如果未來通膨持續，為了確保建設資金，可能需要將成本轉嫁到鐵路票價上。JR東海將向國土交通省呼籲，導入可以彈性調整票價的機制。



JR東海社長丹羽俊介正在說明磁浮中央新幹線品川—名古屋區間總工程費用上漲的情況。攝於29日下午，名古屋市

