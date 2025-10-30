日中領袖預計31日舉行首次會談＝高市首相將要求解決懸而未決問題

Newsfrom Japan

日中兩國政府已開始協調，首相高市早苗與中國國家主席習近平預計在31日舉行會談。首相將確認持續對話，並尋求解決包括安全保障和保護日本公民等在內的懸而未決問題。首相也正在協調於30日與韓國總統李在明舉行會談。若成行，這將是高市首相就任後的首次日中、日韓領袖會談。

日本政府相關人士於29日透露了此消息。首相將出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議，預計在30日下午抵達韓國東南部慶州。日中和日韓領袖的首次會面將利用APEC的機會。

關於日中關係，兩國外長在28日的電話會談中再次確認了推進「戰略互惠關係」。首相在先前的施政方針演說中指出，中國「存在著包括經濟安全保障在內的安全疑慮」。她表示，將透過持續領袖之間的溝通來建構兩國關係。

在會談中，首相預計將直接向習近平主席表達對尖閣諸島（釣魚台列嶼）等地威脅性行動的「嚴重關切」，並要求儘早釋放被拘留的日本人，確保在日日本公民的安全。同時，也預計將推動重啟日本產水產品進口。

在日韓領袖會談中，雙方將在考量28日的日美和29日的美韓兩國領袖會談結果後，確認在北韓完全非核化方面的合作。此舉旨在維持岸田文雄和石破茂兩屆政權所開創的關係改善基調。



首相高市早苗進入首相官邸。攝於29日，東京永田町

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]