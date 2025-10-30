安倍槍擊案第二次公審＝佐藤啟參議員作證稱「憤怒與悲傷」

Newsfrom Japan

2022年在奈良市，前首相安倍晉三在助選演說中遭自製槍械殺害，涉嫌殺人等罪名的山上徹也被告（45歲）的國民參與審判第二次公審於29日在奈良地方法院（審判長：田中伸一）舉行。當時在槍擊現場的參議員佐藤啓（46歲）（現任官房副長官）作為證人出庭作證，表示自己「淚流滿面，心裡充滿了憤怒與悲傷」。

安倍晉三是在為參選參議院的佐藤啓助選演說時遭槍擊。佐藤啓回憶當時的情況，表示「聽到了兩次從未體驗過的聲音」，在聽到第一次槍響後蹲下，第二次槍響後看到安倍倒地，便立刻衝上前去。

他回憶道：「（安倍）頸部周圍流血，雖然眼睛睜著，但一眼看去就知道情況非常危急。我大聲呼喊『總理！總理！』來確認他是否清醒」。

他提到現場聚集了300到500名聽眾，但「（許多人）齊心協力試圖搶救生命」。隨後，他與安倍昭惠夫人在送醫醫院見到了遺體，並說「（夫人）非常憔悴」。

他透露，安倍先生破例第二次到奈良為他助選，行程在前一天才倉促決定。對於安倍在為他助選時遭槍擊，他表示「因為我的緣故，失去了安倍老師的生命。我感到無比自責」，並道歉稱「非常抱歉」。

他譴責山上被告的行為是「以暴力扼殺言論的行為，是對民主主義的褻瀆。這是不可被饒恕的」。山上被告在庭上不時閉眼，面無表情地聆聽證詞。



奈良地方法院

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]