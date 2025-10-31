高市首相與李在明總統首次會談＝日韓領袖確認未來導向發展

Newsfrom Japan

【韓國慶州時事】首相高市早苗於30日傍晚，在韓國東南部慶州與韓國總統李在明舉行了首次領袖會談。雙方同意將以未來導向，穩定發展兩國關係。考量到北韓與俄羅斯加強軍事合作等問題，兩國確認了與美國在內的日美韓三國合作的重要性，並同意持續推進領袖相互訪問的「穿梭外交」。

會談時間超過原定的20分鐘，持續了約40分鐘。高市指出：「在過去建立的基礎上，以未來導向穩定發展日韓關係，對兩國都有益處」。李在明強調：「如果我們能夠共享經驗並合作，不僅國內問題，國際問題也能妥善解決」。

高市表示：「希望利用穿梭外交，切實進行溝通」。李在明提及前首相石破茂9月底訪問韓國釜山一事，希望「下一次不是在東京，而是在日本的地方城市會面」，高市表示將積極考慮。

高市指出日美韓在北韓完全非核化合作、以及解決綁架問題的重要性。根據韓國總統府透露，雙方沒有談及歷史認知。

會談後，高市向記者團表示：「作為鄰國，雙方存在立場不同的懸案，但我們會發揮領導力進行管理」。



會談前，首相高市早苗（左）與韓國總統李在明（右）在韓國慶州握手。攝於30日（代表攝影/時事）



高市早苗首相在與韓國總統李在明會談時發言＝攝於30日，韓國慶州（代表攝影/時事）



韓國總統李在明在與高市早苗首相會談時發言。攝於30日，韓國慶州（代表攝影/時事）



日韓首腦會談後，首相高市早苗（右）接受採訪。攝於30日，韓國慶州

