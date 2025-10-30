日本政府研議警察可用步槍驅熊＝最快11月中旬彙整緊急對策

Newsfrom Japan

日本政府於30日在首相官邸召開了首次熊害對策相關閣僚會議。擔任會議主席的官房長官木原稔向警方要求，儘速研擬使用步槍進行熊隻驅除。他同時指示相關部會，最晚在11月中旬前彙整出緊急施策方案。

木原在記者會上表示：「警察部門將盡速應對步槍驅熊事宜，包括確保具備熊隻知識的警員、整備裝備與物資，並提供相關訓練」。根據政府相關人士透露，雖然現行法律允許警察使用步槍驅熊，但目前並無先例。

木原在會議中說明，本年度熊襲擊致死人數已達史上最高的12人。他表示：「受害情況日益多樣化和廣域化，這是一個威脅國民安全與安心的嚴重事態」。

防衛大臣小泉進次郎報告，陸上自衛隊已於30日在秋田駐屯地（秋田市）實施了搬運捕熊陷阱等訓練。環境大臣石原宏高則表明，將「利用（本年度的）追加預算」，確保包括持有狩獵執照的地方政府職員「政府獵人」在內的捕獲人力。

石原大臣說明，目前估計北海道的棕熊約有1萬2000頭，本州和四國的亞洲黑熊則超過4萬2000頭。

由於發生熊隻闖入校園的案例，文部科學省已通知全國教育委員會，要求修訂危機管理手冊並強化安全對策。

有鑑於受害擴大，政府將原有的相關省廳聯絡會議提升為閣僚會議級別，並新增了總務省、文科省和防衛省參與。



熊害對策相關閣僚會議。右起第三位為官房長官木原稔。攝於30日下午，首相官邸

