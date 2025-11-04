自衛隊準備應對熊害後勤派遣＝ 目前直接驅除仍有困難處

Newsfrom Japan

在日本熊襲擊事件頻傳之際，應秋田縣的要求，陸上自衛隊正推進選定支援地點等準備工作。自衛隊的方針是不直接參與驅除，而是提供運輸捕熊陷阱等後勤支援。如果這次能作為自衛隊支援的典範案例，熊害問題嚴重的其他地方政府也可能考慮提出請求。

「現場的疲憊已達頂峰，縣內的人力無法應付」。10月28日，秋田縣知事鈴木健太拜訪防衛省，訴說熊害的危機狀況。本年度該縣的熊目擊事件已超過8000件，人員傷亡（包括3人死亡）已超過50人。他指出，熊已不分地點出現在市區，連市民開家門時都必須保持警惕，這是「異常事態」。

自衛隊過去也曾協助應對鳥獸危害。2010年至2014年度協助北海道應對蝦夷鹿，2014年至2016年度則協助高知縣應對日本鹿。據防衛省表示，在北海道，自衛隊使用雪地車運送捕獲的蝦夷鹿；在高知，則進行了日本鹿的棲息地調查等。這些行動被視為訓練的一環，棲息地調查被定位為自衛隊直升機的「偵察訓練」。

支援的依據法令是《自衛隊法》第100條「受託進行土木工程等」和《防衛省設置法》（教育訓練），預計這次也將適用第100條。只要地方政府提出請求，且符合訓練目的，即可接受運輸業務。

據環境省統計，截至10月30日，2025年度熊襲擊致死人數在北海道、秋田、岩手、宮城、長野等縣，合計已達12人，創下歷史最高紀錄。一位防衛省幹部表示，若有新的支援請求，「將個別判斷，但自衛隊主要職責是國防，無法無限制地接受」。

網路上也有聲音期待自衛隊能直接參與驅除，但陸上自衛隊使用的步槍口徑比獵槍小。陸上幕僚監部表示：「陸上自衛隊使用的小型武器並非以驅除熊為目的，不適合此用途」。防衛大臣小泉進次郎在10月31日的記者會上也表示：「自衛隊沒有使用獵槍進行鳥獸驅除的訓練，也缺乏相關經驗技術。難以承擔驅除工作」。

不過，即使只是提供運輸支援，也存在接近熊棲息地的危險。小泉防衛大臣解釋，雖然法律上不排除攜帶武器，但在一般根據第100條進行土木工程等時，攜帶武器是難以想像的。他表示：「我們正在與縣政府和獵友會協商，以確定具體的應對措施，包括攜帶的裝備和安全對策」。



秋田縣官方網站上發布的，針對熊頻繁出沒的警示海報（取自秋田縣官方網站）



10月30日，陸上自衛隊員在應對鳥獸危害的訓練中，從車上卸下捕熊陷阱。攝於秋田市秋田駐屯地（陸上自衛隊提供）

