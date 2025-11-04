王貞治等8人於皇居獲頒文化勳章＝北川進等諾貝爾獎得主在列

Newsfrom Japan

文化日（3日），文化勳章頒授儀式在皇居宮殿舉行。包括前職業棒球選手、總教練，現任軟銀球團會長王貞治（85歲）、以及剛獲得諾貝爾化學獎的京都大學特別教授北川進（74歲）等8人出席，由天皇陛下親自頒授勳章。

天皇陛下對受勳者表示：「你們長年累月努力不懈，取得了巨大成就，為文化提升做出了貢獻，我感到由衷地高興」。

其他受勳者包括歌舞伎演員片岡仁左衛門（81歲）、心臟血管外科學家川島康生（95歲）、民俗學家小松和彥（78歲）、時尚設計師鈴木順子（86歲）、美術評論家辻惟雄（93歲）、有機合成化學家山本尚（82歲）。

8位受勳者在儀式後於宮內廳舉行記者會。王貞治對於繼6月去世的長嶋茂雄之後在棒球界獲此殊榮，表示「真的非常光榮」。他讚揚道奇隊在美國職棒大聯盟世界大賽中連霸是「對我們日本人來說也是一場精彩的比賽」，並立下抱負：「既然其他運動項目也發展起來了，我們希望大家齊心協力，讓棒球再次成為日本的頂級運動。這次受勳對我來說是一個很大的鼓勵，我會繼續努力」。

山本尚先生表示：「我覺得自己終於成為了一名獨當一面的研究者」。北川進先生則說：「能夠和身為（化學）大前輩的山本老師一同獲獎，而且他也是我的大學學長，我感到非常榮幸」。



在文化勳章頒授儀式上，前職業棒球選手、總教練，現軟銀球團會長王貞治，從天皇陛下手中接過勳章。攝於3日上午，皇居・宮殿「松之間」（代表攝影）



結束文化勳章頒授儀式後，前職業棒球選手、總教練，現軟銀球團會長王貞治（右）舉行記者會。攝於3日，宮內廳



結束文化勳章頒授儀式後，（左起）小松和彥、山本尚、鈴木順子、川島康生、辻惟雄、王貞治、片岡仁左衛門、北川進合影。攝於3日上午，皇居・宮殿東庭

