高市首相：「強化供應力是根本」，將鎖定AI、造船等17領域重點投資

Newsfrom Japan

日本政府於4日在首相官邸召開由全體閣僚參與的「日本成長戰略本部」首次會議，希望實現首相高市早苗提出的「強大經濟」。會議決定將人工智慧（AI）、造船等17個領域列為重點投資對象。政府將設立由相關閣僚和專家組成的「日本成長戰略會議」，研擬官民合作的投資促進措施。政府方針是明年夏天彙整出新的成長戰略，部分措施將被納入正加速制定的綜合經濟對策中。

首相在戰略本部首次會議上強調：「成長戰略的核心是危機管理投資」。她宣示將「針對風險和社會課題，先發制人，從根本上強化供應能力」。

這17個領域除了AI、半導體和造船外，還包括航空・宇宙、核融合能源、防衛產業等。政府將這些領域作為與強化經濟安全保障和國土強韌化相關的危機管理投資對象，給予重點支援。動畫和遊戲等文創內容產業也將被視為推動日本成長的產業，將強化投資。



首相高市早苗（左起第二位）在「日本成長戰略本部」發言。左起第三位為日本成長戰略擔當相城內實。攝於4日上午，首相官邸



首相高市早苗（左）和日本成長戰略擔當相城內實手持「日本成長戰略本部事務局」的看板合影。攝於4日上午，東京都千代田區（代表攝影）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]