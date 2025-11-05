新型「Switch 2」銷售強勁！任天堂上調2026年度銷售額

Newsfrom Japan

任天堂於4日宣布上修2026年3月年度合併業績預測，預計銷售額將達到2兆2500億日圓（原預測為1兆9000億日圓），首次突破2兆日圓大關。主因是今年6月發售的新型家用遊戲機「Nintendo Switch 2」銷售強勁，本年度Switch 2的銷售量也上修至1900萬台（原預測為1500萬台）。

營業利益預計為3700億日圓（原預測為3200億日圓），淨利潤預計為3500億日圓（原預測為3000億日圓）。社長古川俊太郎在線上記者會上強調，Switch 2「與過去的遊戲專用機相比，有非常好的起步」。他表示，公司將以年終銷售旺季為目標，爭取國內外更高的銷售量。

此外，同日發布的2025年9月會計年度中期合併業績中，銷售額較去年同期增長兩倍多，達到1兆995億日圓，首次突破1兆日圓大關。淨利潤大幅增長83.1%，達到1989億日圓。



任天堂的「Nintendo Switch 2」

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]