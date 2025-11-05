受惠世博會效應，JR東海、JR西日本中期財報銷售額創新高

Newsfrom Japan

JR東日本、JR東海、JR西日本三家公司的2025年9月會計年度中期合併財報於4日全部出爐。受10月閉幕的大阪・關西世博會和訪日遊客需求的影響，JR東海和JR西日本兩公司的銷售額和淨利潤都刷新歷史最高紀錄。

在主力運輸收入方面，JR東海受惠於世博會和訪日遊客效應，較去年同期增長14%，創下7854億日圓的歷史新高。新幹線業務增收962億日圓。營業利益也創下歷史新高，社長丹羽俊介在財報記者會上表示：「新冠疫情結束後，鐵路使用量確實持續增加」。JR西日本方面，世博會也為山陽新幹線帶來113億日圓、北陸新幹線帶來16億日圓的增收效益。

另一方面，導入中央線快速商務艙綠色車廂的JR東日本，銷售額增長4.2%，達9158億日圓。公司表示，以高崎站和宇都宮站為中心的商務使用情況良好，反映了疫情後通勤回歸辦公室的趨勢持續。



JR西日本公開的世博會塗裝新幹線。攝於2024年4月，大阪市淀川區JR新大阪站

