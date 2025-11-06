涉嫌僱用12歲人口販運泰國少女＝東京都文京區按摩店經營者遭逮

Newsfrom Japan

針對在東京都文京區一間私人按摩店內，涉嫌僱用泰國籍少女（12歲）工作一事，警視廳保安課於6日前以違反《勞動基準法》（最低年齡）的嫌疑，逮捕了該店經營者細野正之嫌犯（51歲，住於東京都調布市飛田給）。嫌犯是否認罪尚未公開。

據保安課稱，該少女來自泰國北部，原本與妹妹和祖父母同住，但在6月下旬與母親一同抵達日本。到達店家後隔天，她的母親便消失無蹤。該少女不懂日語，一直睡在店內廚房附近，並被迫向來訪的客人提供性服務。保安課認為這是一宗以性剝削為目的的人口販運案件，正持續調查其背後是否存在仲介等組織。

逮捕嫌疑是細野嫌犯涉嫌在6月至7月期間，於文京區湯島的按摩店僱用未滿15歲的少女工作。

該少女在抵達日本當天，就在店內被母親教導如何提供性服務。在大約一個月的時間裡，她應付了約60名客人，營業額超過60萬日圓。這筆收入被匯入了以其母親親屬名義開設的帳戶。即使在8月離開該店之後，她仍透過母親的介紹，在其他縣市從事性按摩等工作。

這起案件是少女於9月向東京出入國在留管理局尋求幫助後才曝光。她目前受到保護，表示「想見妹妹和祖父母，想回泰國上國中」。



警視廳總部＝東京都千代田區

