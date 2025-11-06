大阪地面師房地產詐騙案＝假冒所有權人行騙的男子被判有期徒刑4年半

Newsfrom Japan

針對發生在大阪南區（Minami）的房地產「地面師」詐騙案，無業的粂陵平被告（25歲）因假冒土地所有權人，騙取約14億5000萬日圓而被控詐欺罪。大阪地方法院於6日進行判決。倉成章法官表示「這是一種手法巧妙、性質惡劣的犯罪」，判處被告有期徒刑4年6個月（檢方求刑6年）。

該案中，還有被視為指揮者的福田裕被告（53歲）等3人被起訴。

倉成法官在判決中指出，粂被告利用偽造的駕照，並製作虛假的股東大會議事錄，假扮成偽造的代表董事。「（粂被告）在欺騙相關人士的過程中扮演了不可或缺的角色，並獲得了高達580萬日圓的報酬。」法官也譴責其動機「是為了償還賭博積欠的債務，極為自私。」

根據判決等內容，去年2月至3月左右，粂被告與福田被告等人共謀，圍繞一塊由房地產公司所有的位於大阪市中央區的土地和建築物，假冒該公司女性代表董事等身分，以買賣價金的名義，詐騙兩名房地產公司經營者，總計約14億5000萬日圓。



大阪地方法院＝大阪市北區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]