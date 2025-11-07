日產汽車中期淨損2219億日圓＝時隔五年再次虧損，銷售持續低迷

Newsfrom Japan

正在進行經營重建的日產汽車於6日宣布，2025年9月會計年度中期合併財報的淨損益為虧損2219億2100萬日圓（去年同期為192億2300萬日圓盈餘）。這是中期財報時隔五年再次出現虧損。美國川普政府的對等關稅嚴重壓縮了利潤。國內和中國市場銷售不振，加上美國市場持續低迷，都對業績造成打擊。

日產維持2026年3月財年合併業績預測不變，銷售額預計減少7.4%至11兆7000億日圓，營業虧損為2750億日圓。淨損益的預測則未公布。公司預計對等關稅將對全年營業損益造成2750億日圓的影響。社長伊萬．埃斯皮諾薩（Ivan Espinosa）解釋：「如果排除美國關稅的影響，營業損益將能達到收支平衡」。

9月會計年度中期合併財報中，代表本業獲利的營業損益為虧損276億5300萬日圓（去年同期為329億800萬日圓盈餘）。對等關稅的成本負擔對營業損益造成1497億日圓的壓力。銷售額較去年同期減少6.8%，為5兆5786億日圓。

社長伊萬．埃斯皮諾薩在記者會上提到新型電動車「Leaf」等新車的發售和成本結構的改善，自信地表示：「我們正在穩步邁向復甦。已具備實現增長的體制」。

上半年全球銷售量為148萬輛，較去年同期減少7.3%。雖然北美整體銷量增長約2%，但其中美國卻減少0.9%。國內和中國市場銷量均下降超過一成，歐洲也減少約8%。

日產將出售橫濱市的總部大樓，並預計在2026年3月財年財報中，計入739億日圓的特別收益。出售後，公司將簽訂租賃契約繼續使用該大樓。埃斯皮諾薩強調，將對員工和地區的影響降到最低，「繼續以橫濱為據點，致力於回饋當地社會」。

另一方面，公司預計荷蘭的中國系半導體製造商供應停滯等供應鏈混亂，將對全年營業損益造成250億日圓的影響。日產已決定國內兩家工廠減產。首席財務官傑里米．帕潘（Jeremy Papin）表示：「情況仍處於變動之中」。



日產汽車社長伊萬．埃斯皮諾薩（左）和首席財務官帕潘（CFO）（右）在2025年9月會計年度中期合併財報發布會見上。攝於6日下午，橫濱市西區

