熊襲擊事件頻傳，秋田縣應對人員疲憊不堪＝「不分日夜，假日也要出勤」

在熊隻襲擊人類事件頻發的秋田縣，負責應對的地方政府和獵友會（狩獵協會）相關人員都難掩疲態。熊隻出沒不分晝夜，他們甚至需要在假日進行捕獲作業。在捕熊陷阱短缺問題也浮上檯面的情況下，自衛隊不得不出面支援。

根據秋田縣政府的數據，2025財年的熊襲擊致死人數為4人，受傷人數約60人（截至7日）。縣政府網站「KUMADAS」彙整的目擊情報顯示，僅10月份就超過了5500件。

在大仙市，10月接獲了約500件熊出沒情報。一旦接獲通報，市府職員就必須根據情況到現場確認或驅趕。一名疲憊的負責人表示：「不分週末或下班時間，我們都必須應對」。由於熊隻不斷出沒，市府幾乎用盡了所有的捕熊陷阱，不得不緊急追加購買8個。

在10月24日發生4人遭熊襲擊死傷的東成瀨村，截至10月下旬，熊的出沒和捕獲數量都超過了過去五年中最多的2023財年總數。一位負責人抱怨：「光靠村裡的力量，很難應對」。

應對所帶來的負擔也沉重地壓在負責設置陷阱和捕獲的獵友會身上。據縣獵友會會長佐藤壽男（81歲）表示，即使熊隻出沒，有白天工作的會員無法立即集合。結果，高齡會員不得不成為出勤的主力。

佐藤先生訴苦，一個捕熊陷阱重約100至200公斤，需要約6人才能搬運。他說：「不知道什麼時候會接到出勤要求電話。我必須時刻待在家裡」。

面對「物資和人力都不足」（知事鈴木健太所言）的窘境，縣政府決定在11月底前採購14個捕熊陷阱，並出借給地方政府。同時，也已向防衛省請求在射殺熊隻後的運送等方面提供後勤支援，陸上自衛隊已於5日開始在鹿角市展開行動。

然而，進入11月後，縣內仍不斷發生熊傷人事件。一位縣政府幹部表示：「不能因為自衛隊來了，就認為熊的出沒會停止」。他呼籲大家保持警惕。



10月20日，一隻熊闖入消防本部並試圖從玄關離開。攝於秋田縣湯澤市（湯澤雄勝廣域市町村圈組合消防本部提供）



5日，在秋田縣仙北市的大村美術館入口附近設置的防盜攝影機拍到的熊

