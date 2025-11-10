東京按摩店少女遭遺棄案＝母親在台灣被拘留，將被移送

Newsfrom Japan

【台北、曼谷時事】針對東京都文京區一家按摩店的經營者，因涉嫌非法僱用泰國籍少女工作而被捕的事件，台灣出入境管理機關移民署於8日透露，將少女遺棄在日本的母親目前正在被台灣拘留。移民署表示，將把她移送給相關國家，但尚未「確定」是移送泰國，還是移送正在調查此案的日本。

據移民署表示，少女的母親於9月入境台灣，已超過可停留的期限。該母親因在台灣涉嫌其他違法行為，被警方拘留後移送給移民署。移民署說明，目前正與泰國等相關機構保持聯繫。

在此之前，泰國國家警察總長吉迪拉特（Kittirat）於7日表示，此事件「符合人口販運」，並已下令調查涉及的組織和個人。

吉迪拉特也指示相關當局，透過外交途徑協調少女回國的事宜。不過，泰國媒體報導，泰國政府相關人士指出：「少女要回國，必須等待日本的搜查工作完成」。並表示需要進一步調查母親涉案的程度，以及是否有其他受害者。

