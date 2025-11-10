高市首相不撤回「台灣有事」發言＝國庫黑字目標將於「明年1月指示」

Newsfrom Japan

眾議院預算委員會於10日上午舉行了第二天的基本質詢，首相高市早苗與全體閣員出席。針對「台灣有事」是否會成為自衛隊行使集體自衛權的「存立危機事態」這個問題，首相表示：「我的答覆是遵循政府既有見解，不打算撤回」。高市對立憲民主黨大串博志作出以上答覆。

大串氏促請首相撤回此言論，稱歷屆首相都避免明確表態。首相解釋：「我是預設了最壞情況來答覆。實際發生時，會根據個別具體情況綜合判斷」。她並表示：「作為反省點，我會盡量避免針對特定情況明確說明」。大串氏要求政府彙整統一見解，但首相未予回應。

關於自民黨派閥收賄事件，大串氏質疑涉案且未經過參議院改選的官房副長官佐藤啓的任用。首相再三請求諒解：「讓他到下次參院選都完全沒有發揮機會，也是令人困擾的事。希望大家能理解這次的任用」。

針對作為財政健全化指標的國家與地方基礎財政收支（Primary Balance, PB）單年度黑字化目標，首相表明將「在明年1月階段指示」，以制定《經濟財政運營與改革基本方針》（又稱「骨太方針」），對立憲民主黨代表代行馬淵澄夫作出答覆。

對於同黨稅制調查會長重德和彥呼籲就食品消費稅率歸零進行朝野協商，首相則積極回應：「能與各黨廣泛討論會比較好」。

首相也透露，沖繩・北方擔當相黃川田仁志8日視察北海道根室市納沙布岬時，曾發表「離外國最近」的言論。首相表示：「我認為這容易引發誤解，已透過電話提醒他注意」，對立憲民主黨大築紅葉作出以上答覆。



眾議院預算委員會上，首相高市早苗答覆立憲民主黨馬淵澄夫的質詢。攝於10日上午，國會內

