高市首相不撤回「台灣有事」言論＝對定數削減解散持否定態度

眾議院預算委員會於10日舉行了第二天的基本質詢，首相高市早苗與全體閣員出席。針對她關於「台灣有事」可能屬於自衛隊可實行集體自衛權的「存立危機事態」的答覆，首相表示：「我的答覆是遵循政府既有見解，不打算撤回」。她對立憲民主黨的大串博志詢問作出答覆。

歷屆首相都考量到中國將台灣定位為「核心利益中的核心」，而避免明確說明台灣有事是否屬於存立危機。大串氏促請首相撤回此言論，但首相解釋：「我是預設了最壞情況來答覆。實際發生時，會根據個別具體情況綜合判斷」。她同時表示：「作為反省點，我會盡量避免針對特定情況明確說明」。

針對削減眾議院定數作為爭議點的解散眾議院並舉行大選一事，首相表示「難以想像」。日本維新會共同代表藤田文武曾提及解散，但首相認為，以議員立法方式的定數削減作為爭點，並不合適，對立憲民主黨今井雅人的詢問作出答覆。

今井氏問及首相是否會履行她在自民黨總裁選舉中的主張，派遣閣僚出席明年2月在島根縣舉行的「竹島之日」紀念儀式。首相迴避明確表態，僅稱「會適當應對」。

關於作為財政健全化指標的國家與地方基礎財政收支（PB）單年度黑字化目標，首相表明將「在明年1月階段指示」，以制定《經濟財政運營與改革基本方針》（骨太方針）。這是對立憲民主黨代表代行馬淵澄夫的答覆。

關於森友學園的財務省公文竄改問題，對於已故職員赤木俊夫的妻子雅子女士要求優先公開幹部電子郵件等資訊一事，首相表示：「我已指示盡可能地提供協助」。她對立憲民主黨川內博史詢問作出答覆。

維新會幹事長中司宏質問首相的歷史認知。首相強調：「將整體繼承歷代內閣的立場」。

國民民主黨的長友慎治要求將所得稅課稅最低門檻「年收入之壁」的調整，與最低工資的上漲率掛鉤。首相對此持否定態度，認為「與最低工資連動並不恰當」。



眾議院預算委員會上，首相高市早苗進行答辯。攝於10日下午，國會內

