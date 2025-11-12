「村上祭屋台活動」等6項獲推薦列入無形文化遺產

Newsfrom Japan

文化廳於11日宣布，聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）的評估機構已建議將「村上祭屋台活動」（新潟縣村上市）等6項活動，增列為無形文化遺產。這項建議預計在12月於印度召開的政府間委員會上正式決定。如果順利註冊，這將是繼去年的「傳統釀酒」（伝統的酒造り）之後，再次有日本項目被列入。

本次的建議是針對「擴展提案」，將6項新的技藝或活動添加到已註冊的無形文化遺產「和紙」、「山・鉾・屋台活動」和「傳統建築工匠的技藝」中。即使註冊成功，日本的無形文化遺產總數仍維持23項不變。

日本提案追加註冊的6項包括：

「和紙」：越前鳥之子紙（福井縣越前市）

「山・鉾・屋台活動」：常陸大津御船祭（茨城縣北茨城市）、村上祭屋台活動、放生津八幡宮祭曳山・築山活動（富山縣射水市）、大津祭曳山活動（大津市）

「傳統建築工匠的技藝」：手織中繼表製作（用於塌塌米表面的工藝）

這6項都被評估機構建議列為適當註冊項目。



新潟縣村上市舉行的「村上祭屋台活動」（文化廳提供）



福井縣越前市的傳統和紙製作「越前鳥之子紙」（文化廳提供）



茨城縣北茨城市舉行的「常陸大津の御船祭」（文化廳提供）



富山縣射水市舉行的「放生津八幡宮祭曳山・築山活動」（文化廳提供）



滋賀縣大津市舉行的「大津祭曳山活動」（文化廳提供）



用於各種文化財建築榻榻米表面的「手織中繼表」製作場景（文化廳提供）

