演員仲代達矢逝世＝享壽92歲，曾出演《影武者》、《人間的條件》

曾出演《影武者》、《人間的條件》等多部電影、舞台劇和電視劇的資深演員仲代達矢（本名仲代元久），於8日凌晨0時25分因肺炎逝世，享壽92歲。他出生於東京都，葬禮將由近親舉行。

1955年，他加入「俳優座」，憑藉主演舞台劇《幽靈》受到矚目，被視為大型新人。他在持續舞台活動的同時，於1956年憑藉電影《火之鳥》正式出道。隨後被小林正樹導演選為《人間的條件》的主角。

他也出演了黑澤明導演的《用心棒》、《椿三十郎》、山本薩夫導演的《不毛地帶》、市川崑導演的《我是貓》等作品。其主演作品中，小林導演的《切腹》於1963年獲坎城國際電影節評審團特別獎，黑澤導演的《影武者》於1980年獲該電影節最高獎，使他作為日本代表性演員受到國內外關注。

在電視方面，他於1972年主演了NHK大河劇《新・平家物語》的主人公平清盛，也出演了《飢餓海峽》、《大地之子》等多部經典電視劇。

1975年，他與妻子宮崎恭子共同創辦了私塾「無名塾」。在培養了役所廣司、若村麻由美等眾多演員的同時，他也持續站上舞台，演出《底層》、《理查三世》、《為黛茜小姐開車》等作品。

他於1996年獲頒紫綬褒章，2007年獲選為文化功勞者，2015年獲頒文化勳章。



