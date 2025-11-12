索尼集團預計營業利益創歷史新高＝受惠關稅影響減輕與《鬼滅之刃》效應

Newsfrom Japan

索尼集團（G）於11日宣布上修2026年3月財年合併業績預測（國際會計準則）。代表本業獲利的營業利益上調至1兆4300億日圓（原預測為1兆3300億日圓），淨利潤上調至1兆500億日圓（原預測為9700億日圓）。預計營業利益將刷新歷史最高紀錄。

這主要歸功於旗下Aniplex參與製作的動畫電影《鬼滅之刃》最新作在國內外大受歡迎，以及美國高對等關稅政策的影響金額從700億日圓縮小至500億日圓。受日圓貶值影響，銷售額也上修至12兆日圓（原預測為11兆7000億日圓）。

包括《鬼滅之刃》在內的音樂事業，銷售額和營業利益都大幅超出預期。財務長（CFO）陶琳在財報說明會上解釋：「（鬼滅）表現超乎預期。海外發行成功是主要原因。」

美國對等關稅預計對遊戲事業造成300億日圓、電子事業造成200億日圓的影響。另一方面，半導體事業則預計不會受到最初預期的負面影響，這是根據客戶動向判斷的。



索尼集團總部。攝於東京都港區（法新社/時事）

